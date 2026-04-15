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Juventus, David chiude il ‘caso spogliatoio’: “Non era vero niente”

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(Adnkronos) –
Jonathan David chiude il 'caso spogliatoio' alla Juventus. Il centravanti canadese, arrivato a Torino a parametro zero la scorsa estate dal Lille, ha parlato delle voci che lo volevano escluso dal gruppo squadra bianconero, già smentite prima da Spalletti e poi direttamente da alcuni giocatori. "La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla. Non so perché e come sia nata questa voce", ha detto David a TSN Canada, "ovviamente non era vero, passo molto tempo con i miei compagni e vado d’accordo con loro".  "Dopo la partita contro il Lecce si è parlato molto del modo in cui ho calciato il rigore e del perché lo avessi tirato io. Quando poi ho segnato e tutti sono venuti ad abbracciarmi con il Sassuolo è stato un momento davvero speciale per me", ha continuato David, "forse a volte le persone non ti capiscono, non ti conoscono veramente e quindi tendono a giudicarti, ma in realtà non importa perché hai persone vicine che si prendono cura di te e sanno chi sei".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Aprile 2026

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