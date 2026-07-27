Attualità

Juventus, colpo di mercato e Inter battuta: preso Bolongo. Chi è

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il primo derby d'Italia, sul mercato, lo vince la Juventus. Il club bianconero – stando alle ultime news di oggi – si è assicurata le prestazioni di Tegra Bolongo, un giovane attaccante di 15 anni proveniente dal Losanna, su cui era forte anche l'interesse dell'Inter. Ma chi è Bolongo?
   Tegra Bolongo è un centravanti di appena 15 anni, ma che si è fatto notare nelle giovanili del Losanna soprattutto per la sua grande forza fisica. Nonostante la giovane età, l'attaccante è alto 1,94 e può vantare anche una buona tecnica. Mancino di piede, ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato Elite Under 16 svizzero, venendo convocato dalla nazionale elvetica, nonostante le sue origini congolesi.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Crepet critica i giovani usando… Sinner e Alcaraz: “Possibile che li ammirino?”

23 minuti fa

EY-Parthenon, in 1° sem. 2026 accelera mercato investimenti

59 minuti fa

Giornalista ucciso a Eboli, convalidato il fermo: 26enne tunisino resta in carcere

1 ora fa

‘E poi… non ti ho vista più’ virale su TikTok, Fiorello esulta: “Ballatela sotto il sole”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio