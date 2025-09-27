Juventus-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Il club bianconero affronta oggi, sabato 27 settembre, l'Atalanta all'Allianz Stadium nel primo big match della quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Tudor è reduce dal pareggio esterno contro l'Hellas Verona, che ha fermato la corsa juventina sull'1-1, e al momento si trova al secondo posto con 10 punti, a -2 dal Napoli capolista. Insegue più staccata quella di Juric, succeduto a Gasperini sulla panchina bergamasca, che si piazza in quinta posizione a quota 8 e viene dalla bella vittoria esterna contro il Torino, battuto con un netto 3-0. La sfida tra Juventus e Atalanta è in programma oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.



Pubblicato il 27 Settembre 2025