Attualità

Juventus, ansia Locatelli: infortunio contro Milan, rischio operazione

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema al menisco durante la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all'Allianz Stadium, e ora rischia di doversi operare. Già durante la partita il centrocampista bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, come raccontato a fine partita: "Ho un fastidio, ma non è niente", aveva detto in zona mista. In realtà quel fastidio si è rivelato essere un vero e proprio infortunio. In mattinata il capitano della Juventus ha svolto alcuni esami al JMedical, che hanno indicato un possibile problema al menisco, che potrebbe richiedere anche il ricorso a un'operazione chirurgica. Locatelli si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi esami per stabilire l'effettiva gravità dell'infortunio, ma è probabile che il suo rientro in campo slitti a dopo la sosta. In caso di operazione invece, Locatelli rimarrà lontano dai campi per diversi mesi.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. Vannacci sale ancora

42 minuti fa

Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta

54 minuti fa

Alcaraz, niente più protesta per montepremi: lo spagnolo si ritira

60 minuti fa

Il papà di Lorena Isceri, uccisa dall’ex sull’A1: “Era buona, non voleva rovinare quel mascalzone”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio