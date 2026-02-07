Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030

(Adnkronos) – La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'estate 2022 dopo l'addio al Bayern Monaco. In bianconero, l'attuale numero 10 ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2026