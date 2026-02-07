Attualità

Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'estate 2022 dopo l'addio al Bayern Monaco. In bianconero, l'attuale numero 10 ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ghali e la cerimonia di Milano Cortina: “Non c’era pace”

8 minuti fa

Milano Cortina, dalle polemiche su Ghali ai fischi per Vance: il day after

55 minuti fa

Travaglio derubato a Latina mentre si esibisce a teatro: spariti pc e tablet

1 ora fa

Dai ‘ragionevoli dubbi’ su Garlasco a ‘l’uomo che sfidò Mussolini’, le novità in libreria

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio