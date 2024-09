Juve-Psv, gol di Yildiz: “Come Del Piero”

(Adnkronos) – Kenan Yildiz a segno nel match di Champions League oggi tra Juventus e Psv Eindhoven. Il talento turco sblocca la gara al 21’ con una prodezza che ricorda i gol realizzati in serie da Alex Del Piero con la maglia bianconera. Controllo, destro a giro dal vertice sinistro dell’area e palla in rete con bacio al palo. Un gol alla Del Piero, sentenziano i tifosi su X, con Yildiz che onora la maglia numero 10 indossata per 2 decenni da Pinturicchio. Il gol di Yildiz, all’esordio assoluto in Champions, ricorda da vicino quello che Del Piero, anche lui alla prima avventura nel torneo più prestigioso, realizzó nel 1995-1996 contro Borussia Dortmund e Steaua. L'attaccante turco diventa, inoltre, il più giovane juventino a segnare in Champions League all'età di 19 anni e 136 giorni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Settembre 2024