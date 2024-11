Juve-Pogba, divorzio ufficiale: l’annuncio

(Adnkronos) – La Juventus e Paul Pogba divorziano ufficialmente. La società bianconera ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il 31enne centrocampista francese che sta scontando una squalifica per doping. "Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”, si legge nella nota. Pogba, tornato a Torino nell’estate 2022 dopo la scadenza del contratto con il Manchester United, all’inizio della scorsa stagione è risultato positivo al testosterone ed è stato squalificato per 4 anni. La sanzione, dopo il ricorso al Tas, è stata sensibilmente ridotta. Pogba potrà tornare in campo nella primavera 2025 ma non lo farà con la Juventus. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2024