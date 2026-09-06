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Juve-Milan 1-1, dubbi sul gol rossonero: De Winter fa fallo su Kolo Muani?

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(Adnkronos) – Juventus e Milan pareggiano 1-1 nel big match della terza giornata della Serie A che va in archivio con un caso da Var. I rossoneri sbloccano il risultato al 68' con il gol di Cissè, bravo a finalizzare la ripartenza innescata dal pallone recuperato da De Winter. Il difensore ferma Kolo Muani e innesca l'azione che porterà al vantaggio del Diavolo. L'intervento di De Winter, però, appare a dir poco sospetto. Il contrasto con Kolo Muani sembra viziato da uno 'step on foot': le immagini evidenziano un pestone del difensore rossonero ai danni dell'attaccante francese della Juve, che non può più difendere il pallone. L'intervento non viene giudicato falloso in campo e non viene evidenziato nell'eventuale revisione, con un cambio di direzione rispetto a situazioni simili che si sono verificate nel recente passato. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Settembre 2026

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