Juve-Inter, tifosi bianconeri contro Di Gregorio: “È un disastro, serve un nuovo portiere”

(Adnkronos) – La Juve perde l'amichevole in Australia contro l'Inter e fioccano le critiche dei tifosi contro il portiere Michele Di Gregorio. Oggi, sabato 8 agosto, la squadra di Chivu batte 2-1 gli uomini di Spalletti e tanti sostenitori bianconeri – soprattutto sui social – sottolineano l'ennesima prestazione poco convincente dell'estremo difensore, con colpe evidenti sui due gol segnati dagli avversari. In occasione del vantaggio nerazzurro, arrivato alla mezz'ora con Dimarco, Di Gregorio appare poco reattivo in tuffo, non riuscendo così a deviare una conclusione senza troppe pretese dell'esterno. Poi, nell'azione del raddoppio, arrivato in seguito a un bell'inserimento e a una conclusione centrale (e non proprio irresistibile) di Diouf, Di Gregorio è insicuro nella respinta e il pallone finisce in porta dopo una presa mancata. Insomma, non benissimo. Su X impazza in questi minuti l'hashtag

#digregorioout

, con tanti commenti negativi dei sostenitori della Juventus. "Vattene" si legge nei post di alcuni utenti, mentre altri alzano il tiro: "Un completo disastro, abbiamo bisogno di un nuovo portiere con urgenza". Sulla stessa linea le considerazioni di altri appassionati: "La priorità del mercato deve essere il portiere, qui non ci sono dubbi". La fotografia di un momento non facile per l'estremo difensore della Juventus.

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Pubblicato il 8 Agosto 2026