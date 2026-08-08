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Juve-Inter, oggi amichevole in Australia – Diretta

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(Adnkronos) – L'Inter torna in campo e oggi, sabato 8 agosto, affronta la Juventus in un'amichevole di lusso all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Per la squadra di Chivu, reduce dal pareggio contro il Milan, sarà l'ultima partita della tournée australiana. Quinto test estivo per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo il pari contro il Basilea ha battuto Standard Liegi, Nizza e Chelsea. 
Dove vedere Juve-Inter? L'amichevole sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche su Dazn.  Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go, NOW, Juventus TV, Inter TV e OneFootball. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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