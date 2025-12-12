Attualità
Juve, Exor smentisce trattative per cessione quote
(Adnkronos) – Nessuna negoziazione in corso da parte di Exor per la vendita di una quota della Juventus. La smentita in una nota in cui si precisa che "in relazione ai recenti rumor di stampa un portavoce di Exor smentisce categoricamente che siano in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Exor smentisce quindi le voci relative all'intenzione di Mohamed Bin Salman, principe saudita, ad acquisire quote del club bianconero.
