Juve, Allegri: “Per quanto mi riguarda resto al 100%”

(Adnkronos) – "Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match in trasferta contro l'Empoli. Con la proprietà "ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2023