Juve, Al Khelaifi: “Benissimo l’addio alla Superlega”

(Adnkronos) – Nasser Al Khelaifi apre a un ritorno della Juventus nell'Eca – l'associazione dei top club europei – dopo la volontà espressa dai bianconeri di abbondare il progetto Superlega, che vede coinvolte anche Real Madrid e Barcellona. "Le persone intelligenti si rendono conto degli errori e li correggono, quindi penso che sia una grande decisione da parte della Juventus" ha detto Al Khelaifi, numero uno dell'Eca, in una riunione con i club europei a Istanbul prima della finale di Champions League. "Penso che sia intelligente da parte loro lasciare la cosidetta "non-così-Superlega" – ha aggiunto il presidente del Paris Saint Germain – Non c'è futuro lì, non c'è progetto, non c'è niente, quindi ha senso tornare in famiglia. È uno spreco di tempo, energia e denaro. Tutto ciò per niente. Do il benvenuto a tutti coloro che si rendono conto del proprio errore ed è quello che dovrebbero fare. Vale per la Juventus e per tutti gli altri". Al Khelaifi, invece, ha dribblato la domanda sulle questioni giudiziarie della Juventus, incoraggiando il club a rientrare nell'Eca: "Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a risolverli. Se vogliono tornare come membri Eca, li incoraggerei pienamente a farlo. Penso che sia meglio per loro, si troveranno in una posizione migliore. In questo momento sono soli e sembra che siano contro tutti, il che non è un bene per loro. Loro sanno cosa hanno fatto e cosa dovranno fare in futuro". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2023