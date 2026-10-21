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Julianne Moore: “”Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare””

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“Un ricordo del mio debutto nel mondo del cinema? Risale al primo film che abbia mai girato, un horror. Solo all’ultimo momento mi resi conto che il mio personaggio avrebbe dovuto guidare un’auto, ma io non sapevo guidare e non sapevo come dirlo alla produzione”. Così Julianne Moore sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma dove presenta ‘The Debut’ di Jesse Eisenberg e riceve il premio alla Carriera (di Lucrezia Leombruni)


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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