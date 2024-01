Joseph Tusiani: incontri, presentazioni, eventi per celebrare il centenario della nascita

Il 13 gennaio 2024 alle ore 17.00 sarà presentato al pubblico il ricco programma di incontri per celebrare i cento anni dalla nascita di Joseph Tusiani. Presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo ‘’S. Giovanni Bosco – F. De Carolis’’ di San Marco in Lamis, dopo i saluti delle autorità e degli organizzatori, lo studioso Gianni Paoletti del Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino e Cosma Siani, biografo dello scrittore italo-americano, terranno il primo dei seminari di approfondimento della figura di questo illustre pugliese.

Il 14 gennaio 2024, infatti, ricorre il centenario della nascita di Joseph Tusiani. Per onorare degnamente la ricorrenza, l’Associazione “Amici di Joseph Tusiani A.P.S.” di San Marco in Lamis e la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, in partenariato con il Circolo LegambienteSud di Monte S. Angelo e il Centro Documentazione “L. Sciascia” – Archivio del Novecento di San Marco in Lamis, hanno organizzato un ricco programma di iniziative, intitolato “Tusiani 100”, che gode anche del sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per il tramite dei Poli Biblio Museali della Puglia, oltre che del contributo finanziario della BCC di San Giovanni Rotondo e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Le manifestazioni, che si terranno tra gennaio e maggio 2024, comprendono un ciclo di seminari, presentazione di volumi tematici, eventi teatrali e musicali. È previsto anche un recital di poesie sul tema della nostalgia e della memoria, che il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia proporrà all’interno del Salone del Libro di Torino nel maggio 2024.

Con la celebrazione del centenario, l’opera di Joseph Tusiani (San Marco in Lamis, 14 gennaio 1924-New York, 11 aprile 2020) vivrà un’occasione irripetibile per il pieno riconoscimento della sua statura letteraria e culturale, illuminata da disparati punti di vista con il contributo dei migliori specialisti nel campo della cultura degli italiani d’America. Professore di Letteratura italiana in varie università americane ed infaticabile traduttore di classici, dalle Rime di Michelangelo alla Gerusalemme liberata del Tasso e al Morgante del Pulci, Tusiani è considerato uno dei più rappresentativi autori della letteratura italoamericana della seconda metà del Novecento. Poeta in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, latino e dialetto garganico), memorabili soprattutto Gente Mia and other poems, fu vincitore del Greenwood Prize della Poetry society of England, e membro della Poetry society of America e della Catholic poetry society of America. Autore di un’autobiografia ora in edizione riveduta presso Bompiani, In una casa un’altra casa trovo (2016), altre sue opere sono raccolte in antologie della produzione latina, di quella inglese (Collected Poems 1983-2004, 2004) e di quella dialettale (Storie dal Gargano, 2006).

Il programma degli eventi è arricchito dal patrocinio di vari enti: Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, Università degli Studi di Foggia e IISS ‘’P. Giannone’’ di San Marco in Lamis.



Pubblicato il 4 Gennaio 2024