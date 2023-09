Joe Jonas e Sophie Turner vicini al divorzio? Le indiscrezioni

(Adnkronos) – Joe Jonas e Sophie Turner sarebbero vicini al divorzio secondo TMZ. Fonti direttamente informate hanno riferito al il sito di gossip che il cantante avrebbe contattato e consultato almeno due avvocati divorzisti della zona di Los Angeles e sarebbe sul punto di presentare i documenti per il divorzio per porre fine al suo matrimonio con Sophie. Le stesse fonti avrebbero riferito che la coppia avrebbe "seri problemi" da almeno 6 mesi e che Joe si sarebbe occupato dei loro due figli piccoli "praticamente sempre", anche mentre la sua band era in tournée. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023