Joe Barone, aperta la camera ardente al Viola Park

(Adnkronos) – E' stata aperta alle 9 di questa mattina, al Viola Park, la camera ardente del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, morto martedì 19 marzo al San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato in seguito a un malore accusato domenica scorsa poche ore prima del match con l'Atalanta. La camera ardente di Barone, che proprio oggi avrebbe compiuto 58 anni, resterà aperta fino alle 21. Tra i primi ad arrivare il presidente Rocco Commisso, atterrato questa mattina all'alba da New York e subito andato a dare l'ultimo saluto all'amico e collaboratore di una vita. Presenti la famiglia, i dirigenti, allenatori, giocatori e dipendenti della società gigliata. I funerali a New York la prossima settimana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Marzo 2024