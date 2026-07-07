Job Day a Carlantino, opportunità per giovani e imprese

Il Comune di Carlantino chiama a raccolta tutti i giovani del paese. Venerdì 10 luglio, alle ore 16, nella sede municipale si terrà un importante incontro per offrire a tutte le persone in cerca di occupazione, alle imprese, ai professionisti, agli stakeholder del territorio ma, soprattutto, ai giovani del posto, delle nuove opportunità offerte dalla formazione e dal mercato del lavoro.

L’incontro, denominato “Job Day-Skills: Formazione e Lavoro” rientra nel progetto “Punti Cardinali-Carlantino Orienta: Talento, Lavoro e Comunità” finanziato nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e cofinanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa intende favorire l’orientamento professionale, promuovere la crescita delle competenze richieste dalle imprese e creare un dialogo diretto tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo allo sviluppo del territorio e all’occupabilità delle persone. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, accompagnato da Lucia Fiscante, responsabile locale del progetto “Punti Cardinali”.

“È un incontro dal valore specifico molto importante, perché saranno illustrati percorsi, strumenti e opportunità per favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale – ha dichiarato il sindaco Coscia –, senza dimenticare le competenze trasversali, digitali e professionali, necessarie per affrontare le sfide occupazionali di oggi e del futuro. Uno spazio sarà dedicato anche alle imprese, alle loro esigenze e alle relative prospettive occupazionali del territorio”. L’iniziativa sarà anche un momento di confronto con le imprese, i professionisti e i diversi stakeholder del territorio. Protagoniste dell’incontro due importanti relatrici. La prima, Ilenia Diana, è consulente esperta in marketing territoriale, sviluppo locale, turismo sostenibile ed enogastronomia, con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione e nella gestione di iniziative finanziate da enti pubblici e privati. Diana è presidente dell’APS Only Food e collabora con amministrazioni pubbliche, università e organizzazioni nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, innovazione e promozione delle eccellenze del territorio. La seconda relatrice, Rosa Salemme, è una coach, formatrice e consulente esperta in sviluppo delle competenze trasversali, leadership, orientamento, project management e organizzazione aziendale. Da oltre quindici anni realizza percorsi formativi per università, enti accreditati e istituzioni pubbliche sui temi della crescita professionale, dell’occupabilità, dell’autoimprenditorialità e della gestione delle risorse umane.

Con “Punti Cardinali -Carlantino Orienta: Talento, Lavoro e Comunità” a Carlantino sono partiti o stanno per partire tre importanti progetti. Il primo, denominato “Identità e tradizione, sartoria storica e folcloristica”, esplora il patrimonio culturale e la tradizione della sartoria locale come strumento di talenti e opportunità. Il secondo percorso si chiama “Turismo dei borghi e valorizzazione territoriale” e ha la finalità di scoprire le opportunità del turismo dei borghi e dal patrimonio naturale dei Monti Dauni e del lago di Occhito. Infine, “Territorio e sapori, filiera agroalimentare e turismo enogastronomico” è il nome del terzo progetto che si pone come obiettivo la valorizzazione dei prodotti tipici, della filiera agroalimentare e delle professioni del gusto.



Pubblicato il 7 Luglio 2026