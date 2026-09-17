Attualità
Jet russi violano lo spazio aereo della Lituania, intervengono i caccia italiani
(Adnkronos) – Secondo quanto apprende l'Adnkronos, due caccia della Task Force Air 'Baltic Thunder III' dell'Aeronautica Militare italiana sono decollati dalla base in Lituania in modalità scramble, dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi, riaccompagnati fuori dallo spazio aereo dell'Alleanza.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 17 Settembre 2026