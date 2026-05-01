Jessica: “Papà controllava la vita di mamma, non potrà essere perdonato”

A una settimana dall’orribile femminicidio di Stefania Rago, tragicamente avvenuto il 23 aprile nella sua abitazione a Foggia per mano del marito, Antonio Fortebraccio, un uomo di 48 anni che lavorava come guardia giurata, la figlia della vittima, Jessica, di ventisette anni, alza la voce con determinazione. Il suo intervento, carico di dolore e forza, vuole soprattutto lanciare un messaggio chiaro e deciso alla società: il femminicidio non può e non deve essere mai accettato come “normale”. Durante un incontro organizzato con i giornalisti, in cui era accompagnata dal fratello Michael, di soli ventitré anni, Jessica si è soffermata anche sulla figura del padre. Con parole ferme e sentite, ha dichiarato che “una persona capace di un atto simile non potrà mai essere perdonata”. Ha poi aggiunto una riflessione cruda e potente: “Uccidere significa voler esercitare un controllo assoluto sull’altra persona, decidere che non abbia il diritto di vivere. Un comportamento di questo tipo non merita alcuna forma di giustificazione né riavvicinamento.” Parlando di quella tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del fratello, Jessica ha spiegato come dietro tale dramma si celasse una dinamica familiare perversa, fatta di controllo opprimente e continui atti di svalutazione. “Non ci si aspetta mai una reazione così devastante da parte di una figura che dovrebbe rappresentare protezione e affetto come un padre o un marito. Certo, i litigi sono presenti in tutte le famiglie, ma mai si dovrebbe arrivare a questo punto”, ha raccontato visibilmente scossa. Jessica ha richiamato alla mente momenti della quotidianità che ora appaiono sotto una luce diversa: “Mio padre controllava tantissimo la vita di mia madre. Apparentemente poteva sembrare che volesse che fosse indipendente, ma in realtà le impediva continuamente di esserlo davvero.” A conferma delle sue parole, ha citato un episodio che rimarrà impresso nella memoria: “Mamma aveva studiato tanto ed era riuscita a trovare lavoro in diversi luoghi. Eppure, a un certo punto ha smesso. La paura l’aveva paralizzata. Lui la faceva sentire incapace, abbattendola psicologicamente.” L’intervento di Jessica non si è fermato alla sola narrazione dei fatti, ma ha assunto anche una nota d’incoraggiamento: “Abbiate il coraggio di parlare,” ha esortato. “Confrontatevi con chi percepite davvero vicino a voi, persone capaci di offrirvi aiuto concreto quando ne avete bisogno.” Per lei, una delle grandi difficoltà vissute dalla madre consisteva proprio nel suo essere riservata: “Mamma non si confidava quasi mai. Era molto chiusa. Forse lo faceva per cercare di proteggerci,” ha spiegato la giovane. Nonostante il silenzio della madre, Jessica e Michael erano consapevoli della situazione difficile: “Capivamo comunque che qualcosa non andava,” ha raccontato lei. “Ricordo ancora tutte le volte in cui le chiedevo perché fosse così turbata, ma nonostante tutto mi rispondeva sempre che era tutto a posto.” Eppure, col tempo si era fatta strada una volontà di cambiamento: “Ci sono stati momenti in cui mamma aveva già chiesto il divorzio,” spiega Jessica con voce rotta dall’emozione. “Ma lui non voleva accettare questa decisione; era insistente e ostinato nel suo rifiuto. Noi speravamo in quel cambiamento. Dicevamo anche a papà: ‘Guarda che se ti separi stai meglio tu e sta meglio mamma’.” Le parole toccanti di Michael hanno aggiunto uno spaccato ulteriore su quanto vissuto dalla famiglia: “Ci ha lasciato una forza incredibile e un amore immenso,” ricorda con commozione. “Ovviamente abbiamo vissuto anche momenti felici, ma sono stati oscurati da tanti altri difficili. Soprattutto per nostra madre, che per lungo tempo ha dovuto sopportare dinamiche familiari terribilmente pesanti.” Michael si sofferma poi sull’impensabilità del tragico epilogo: “Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che le cose si sarebbero concluse in modo tanto terribile. Nemmeno mamma aveva mai sospettato che lui potesse arrivare a tanto. Noi figli meno che mai.”



Pubblicato il 1 Maggio 2026