Jessica Morlacchi a Verissimo: “Memo Remigi? L’ho perdonato. Al GF è stata dura”

Jessica Morlacchi, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta della sua esperienza al Grande Fratello e della decisione di abbandonare la Casa dopo gli scontri accessi avvenuti con Helena Prestes. La cantante, tra le altre cose, ha commentato l'episodio avvenuto con Memo Remigi nel 2022. "È uscita la parte peggiore di me, dopo quattro mesi sono scoppiata", questo il commento di Jessica Morlacchi dopo aver visto la clip della lite con la modella brasiliana che ha costretto il Grande Fratello a prendere dei provvedimenti disciplinari. "Non è stato semplice prendere la decisione di abbandonare la Casa, l'ho fatto a malincuore. Sia io che Helena ci siamo pentite di come ci siamo comportate, ci siamo vergognate tutte e due". Jessica Morlacchi è stata protagonista di uno spiacevole episodio avvenuto nel 2022, in cui durante una puntata del programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, Memo Remigi viene accusato di aver poggiato la mano sul fondoschiena della cantante, in diretta televisiva. Jessica a Silvia Toffanin confessa che i rapporti tra i due sono tornati meglio di prima: "Io e Memo Remigi ci siamo chiariti tra di noi. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori, è successo quello che è successo, ma di base c’era un’amicizia profonda". E ancora: "Ci siamo sentiti a telefono e ci siamo anche sentiti ad agosto. Gli ho raccontato del Grande Fratello e mi ha fatto le congratulazioni. Io e Memo ci vogliamo bene. Io perdono le brave persone, non c’è un motivo per continuare a essere arrabbiati". A 13 anni Jessica Morlacchi ha partecipato al Festival di Sanremo con i ‘Gazosa’ vincendo la categoria giovani. “Era troppo piccola per capire cosa stava succedendo, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico per i troppi impegni e le troppe responsabilità”, ha raccontato Jessica che ammette di soffrire ancora oggi di attacchi di panico. Jessica ha confessato di avere avuto un attacco di panico proprio recentemente perché ha cominciato a metabolizzare cosa è accaduto dentro la Casa del Grande Fratello: "A novembre, mentre stavo partecipando al reality show, è venuto a mancare il mio cagnolino. Era mio figlio", racconta la cantante che non riesce a trattenere le lacrime. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025