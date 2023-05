‘Jess sempre con noi’, striscione e lutto a scuola

Un telo bianco con la scritta ”Jess vive dentro di noi x sempre”, contornata dai cuori del comune linguaggio giovanile delle ‘emoticon’, è stato legato alla recinzione dell’Istituto ”Fiani Leccisotti” di Torremaggiore, in provincia di Foggia, nel ricordo di Jessica Malaj, la studentessa 16enne uccisa dal padre. Nel corso della mattinata è stato osservato anche un minuto di silenzio. Le lezioni si stanno svolgendo regolarmente anche se prevalgono smarrimento e tristezza. Il dirigente scolastico Carmine Collina ha diffuso un messaggio di cordoglio. ”Il Fiani-Leccisotti, all’unisono con l’USR Puglia e l’UST di Foggia, esprime dolore e sconcerto – ha scritto – per la terribile notizia della scomparsa della studentessa Jessica Malaj, una figlia della nostra comunità scolastica e umana. In questo momento di smarrimento e profonda commozione, si invitano studenti, docenti e famiglie ad una partecipazione rispettosa e responsabile”.



Pubblicato il 8 Maggio 2023