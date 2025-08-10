Attualità

Jesolo, auto finisce nel fiume: grave bambino di 5 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un'auto con una famiglia a bordo è caduta nel fiume Sile a Jesolo, Venezia, ed è finita ad una profondità di sette metri: un bambino di 5 anni è stato estratto dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è grave, mentre i genitori sono illesi. La dinamica di come l'auto sia finita ne fiume è ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo e sono stati i genitori a chiamare i soccorsi. Il bambino, rimasto intrappolato nella vettura sott'acqua per diversi minuti, è stato rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova ed è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri.    —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

11 minuti fa

Paolini-Sakkari, oggi l’azzurra debutta a Cincinnati – Diretta

27 minuti fa

Salah alla Uefa: “Diteci come è morto il Pelè della Palestina”

43 minuti fa

Gaza, Netanyahu: “Obiettivo di Israele non è occupazione. Unici affamati sono ostaggi”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio