Jerry Springle, a Foggia la reginetta dell’ukulele

È autrice e cantautrice, oltre che musicista di talento. Giovanissima, viene dalla lontana Ucraina ma è ormai nota anche nel resto d’Europa, soprattutto da quando, nel 2017, è arrivata tra i finalisti di TheVoice, il corrispettivo X-Factor del suo Paese di origine. È bellissima, canta e suona l’ukulele e il suo nome d’arte è Jerry Springle. Dopo aver girato l’Italia nel suo tour dicembrino curato da CameoBooking, mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.30, è attesa allo Zapoj Risto-Pub di Foggia, prima tappa del suo giro pugliese curato da TappaBooking (nei giorni seguenti sarà a Bari e a Trani). Un live-set intimo e caldo il suo, composto da voce, ukulele e kalimba, che permette al locale di Via Grecia 36 di entrare nel vivo della sua programmazione natalizia (dopo Jerry Springle, in arrivo altri due concerti dal vivo: il 25 dicembre e il 3 gennaio). Come sempre, ingresso libero (info: 338.8499520). Giovanissima scrittrice e cantante ucraina, Jerry Springle suona l’ukulele, strumento a corde proveniente delle lontane Hawaii, alternandosi anche alla kalimba, antichissimo strumento a percussione di discendenza africana (anche detto “piano da pollice”). Propone un live intimo e delicato, eseguendo brani del proprio repertorio alternati a tributi arrangiati in chiave del tutto personale, spaziando nel pop internazionale e trascinando gli ascoltatori in un mondo di dolci melodie. Nel 2017 arriva fra i finalisti di TheVoice Ucraina ed inizia il suo viaggio in giro per il mondo. Da sei anni, infatti, è in tour internazionale, prendendo inoltre parte come “guest” a numerosi workshop di ukulele e guadagnandosi il soprannome di “reginetta dell’ukulele”. Questo del 2019 è il suo quarto tour in Italia.

Condividi sui Social!