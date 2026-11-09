Jensen Huang (CEO Nvidia) ammette relazione con presunta spia cinese

Secondo il Times, il legame tra Alice Huang e il Ceo di Nvidia potrebbe averle fornito elementi sulle posizioni di Trump in merito all’intelligenza artificiale. È probabile che il tema dell’IA venga affrontato durante i colloqui previsti tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, in programma nel corso di un vertice in Cina entro la fine del mese. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube #huang #nvidia #ceo



Pubblicato il 9 Novembre 2026