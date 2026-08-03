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Jennifer Lopez a Venezia, il giro in gondola come Madonna: lo show con ‘Like a Virgin’

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(Adnkronos) –
Jennifer Lopez 'come' Madonna. La popstar statunitense, in vacanza in Italia, ha fatto tappa a Venezia e non ha rinunciato a uno dei suoi simboli più iconici: il giro in gondola.  In un video condiviso sul suo profilo Instagram, Lopez si mostra mentre attraversa i canali della città lagunare intonando 'Like a Virgin', il celebre successo di Madonna.    "I had to do it" (Dovevo farlo), ha scritto la 57enne a corredo del filmato condividendo con i follower un momento di divertimento. La sua ammirazione nei confronti di Madonna però non sorprende. Proprio recentemente, ospite del programma 'Track Star', la cantante e attrice ha spiegato di aver considerato Madonna un punto di riferimento assoluto agli esordi della sua carriera e di aver sognato una vita come la sua quando era più piccola. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Agosto 2026

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