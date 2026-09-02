Jeep Avenger domina il mercato italiano

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Jeep Avenger continua a macinare numeri importanti sul mercato italiano. Secondo le elaborazioni Dataforce, nei primi otto mesi del 2026 il modello disegnato a Torino è risultato il SUV più venduto in Italia, considerando tutte le categorie e le alimentazioni, confermando una leadership già conquistata nel 2024 e nel 2025. Tra gennaio e agosto Avenger ha raggiunto una quota del 4,96% nel mercato SUV. Il risultato assume ancora più peso osservando l'intero panorama nazionale: con una quota del 2,56%, il modello Jeep occupa infatti il secondo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia, indipendentemente dal segmento o dal tipo di motorizzazione. Anche agosto conferma il trend positivo, con Avenger ancora davanti a tutti i SUV e una quota del 3,95%. Restringendo l'analisi al segmento B-SUV, il vantaggio diventa ancora più evidente. Nei primi otto mesi del 2026 la Jeep Avenger raggiunge una quota del 10,2%, mentre nel solo mese di agosto si attesta all'8,48%. Numeri sostenuti anche da una gamma articolata su differenti soluzioni di propulsione, secondo la strategia "Freedom of Choice" adottata dal marchio. Buoni segnali arrivano anche dalla nuova Jeep Compass, che consolida la propria presenza nella top ten dei C-SUV. La gamma si è recentemente ampliata con l'apertura degli ordini della versione 4xe a trazione integrale, accreditata di 375 CV e di 3.100 Nm di coppia alla ruota. Nel complesso Jeep mantiene una posizione nella top ten del mercato italiano delle passenger car, raggiungendo nei primi otto mesi dell'anno una quota del 3,64%. Avenger resta però il principale motore commerciale del marchio nel nostro Paese. Essere contemporaneamente il SUV più venduto e la seconda automobile in assoluto del mercato italiano conferma il peso raggiunto dal modello torinese a meno di quattro anni dal suo debutto. Un risultato particolarmente significativo in un segmento, quello dei SUV compatti, nel quale la concorrenza continua a essere tra le più numerose e combattute del mercato.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026