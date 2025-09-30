Attualità

Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.963.700 dollari). L'azzurra, numero 8 del mondo e 6 del seeding, supera la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 46 minuti.  Paolini affronterà ai quarti la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del mondo e terza testa di serie.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina: domani a Milano presentazione di ‘La notte ucraina’ di Shore, anatomia di rivoluzione non compresa

13 minuti fa

Scuola, l’istituto Galice di Civitavecchia premiato al ministero

19 minuti fa

Pizza Awards Italia 2025, è ‘Pepe in Grani’ di Franco Pepe la ‘Miglior Pizzeria d’Italia’

20 minuti fa

Bullismo, il 9 ottobre gli Stati generali dell’educazione e della prevenzione

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio