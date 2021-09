James Senese Napoli Centrale e Greta Panettieri Collection

Si conclude la quarta edizione del Tremiti Music Festival, promosso da Regione Puglia, amministrazione comunale e realizzato da Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere su POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, con il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano. Stasera ore 20.30 James is back di James Senese Napoli Centrale (James Senese voce e sax, Fredy Malfi batteria, Rino Calabritto basso, Lorenzo Campese tastiere). Il sassofonista partenopeo, classe 1945, è da oltre cinquant’anni sulla scena divenendo un’icona artistica che dall’alto dei suoi 76 anni è ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi. In mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile l’amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. Lui gliel’ha data, con l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce, che hanno contraddistinto la sua produzione, fatta di coraggio e determinazione: quella di un “Nero a metà”. E alle ore 21.30 Greta Panettieri Collection (Greta Panettieri voce, Giuseppe Bassi contrabbasso, Domenico Campanale batteria, Andrea Sammartino piano, guest Roberto Ottaviano sax). Da New York all’Italia, dai maggiori festival e club italiani alla televisione. Greta Panettieri è una delle voci più affascinanti del panorama italiano e internazionale. Cresciuta artisticamente a New York, è musicista, cantante – vincitrice dal 2016 al 2018 dello Jazzit Award come una delle dieci migliori cantanti jazz italiane – compositrice e autrice di testi per interpreti autorevoli. Nell’album Collection racchiude la sua personalità poliedrica, rieditando i brani del cuore a favore di un suono di alta qualità che esalta al meglio la sua voce e la sua musica.

