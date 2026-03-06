Attualità

Jalisse, nuovo tentativo a Sanremo: “Speriamo di piacere a De Martino”

"Noi ci proviamo anche il prossimo anno". Così i Jalisse, ospiti oggi a La volta buona, hanno annunciato l'intenzione di tentare ancora una volta l'accesso tra i Big del Festival di Sanremo 2027. Sarebbe il 30esimo tentativo per il duo, che spera di poter tornare finalmente sul palco dell'Ariston.  I Jalisse sperano che con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico della kermesse canora, le cose possano cambiare: "Ovvio che non lo stalkerizziamo, non lo abbiamo mai fatto con nessuno figurati con Stefano. Ma sui social i nostri fan ci stanno provando: lo taggano e gli chiedono di prenderci".  Il duo ha parlato delle difficoltà legate al brano da presentare: "Non sappiamo più che canzone proporre, non sappiamo cosa possa piacere", hanno detto, spiegando di non aver ancora deciso se presentarsi da indipendenti o con un'etichetta discografica, però sicuramente "ci servirebbe una coreografia alla Sal Da Vinci con 'Per sempre sì'", hanno ironizzato. 
