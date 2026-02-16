JAECOO 8 SHS-P inaugura una nuova era del fuoristrada di lusso

(Adnkronos) – Con il debutto di JAECOO 8 SHS-P, il marchio introduce una visione completamente nuova del fuoristrada, fondata sull’integrazione tra capacità su ogni terreno, comfort premium ed elettrificazione avanzata. Alla base del progetto si trova il Super Hybrid System (SHS) con l’obiettivo di ottimizzare simultaneamente prestazioni, consumi e autonomia. La potenza combinata raggiunge i 428 CV con accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi e un’autonomia complessiva superiore a 1.100 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 30% all’80% in circa 20 minuti. Tre le soluzione che coniugano in modo ideale prestazioni, autonomia ed efficienza: Super High Power, Super Low Efficiency, Super Long Combined Range.

La dotazione tecnologica comprende head-up display con realtà aumentata da 50 pollici, visione panoramica a 540°, 19 sistemi ADAS e 10 airbag, mentre gli ammortizzatori a controllo continuo CDC regolano lo smorzamento in millisecondi per mantenere comfort e precisione di guida anche su superfici irregolari.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026