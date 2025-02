Jacobs, messaggio social a Tortu? “Voglion farsi i c… miei” – Video

(Adnkronos) – Dopo qualche giorno di silenzio, Marcell Jacobs manda il suo messaggio al mondo. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo 2020, ha affidato al suo profilo TikTok un pensiero abbastanza chiaro e legato alle ultime vicende di cronaca. Lo sprinter azzurro ha pubblicato un suo video con la canzone "Caz… miei" di Simba La Rue. "Voglion farsi i c… miei, tu cosa vuoi da me. Fatti un po' di c… tuoi. Se cerchi sostanze e droghe…." canta Jacobs, con un gesto per dire "Non ne troverai". Al video, Marcell ha anche aggiunto la scritta "Wrong person", persona sbagliata. Chiaro il riferimento del campione azzurro alla vicenda che negli ultimi giorni ha coinvolto Giacomo Tortu, fratello di Filippo (oro con Marcell nella staffetta di Tokyo), indagato dalla procura di Milano per concorso in presunte intercettazioni abusive in un filone dell'inchiesta sul presunto dossieraggio che vede al centro la società Equalize. Questo perché Giacomo Tortu avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e contenuti telefonici fra Jacobs e il suo staff. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Febbraio 2025