Iziwork rafforza specializzazione gestione personale per settore eventi e supera i 1.000 inserimenti dal 2021

(Adnkronos) – Il settore degli eventi in Italia continua a confermarsi uno dei comparti più dinamici del mercato del lavoro. Nell’ultimo anno la crescita ha raggiunto il 16%, portando l’incremento complessivo oltre il 30% rispetto al periodo post-pandemico. In questo scenario, Iziwork ha consolidato il proprio posizionamento come partner specializzato nella gestione del personale per eventi, realizzando dal 2021 oltre 1.000 inserimenti lavorativi tra concerti, manifestazioni internazionali, concorsi pubblici e produzioni cinematografiche. Parallelamente, l’azienda ha investito in attività di formazione e compliance, coinvolgendo dal 2025 oltre 500 lavoratori in percorsi dedicati alla sicurezza e alla certificazione professionale, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi sempre più elevati e rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione. La crescita è particolarmente evidente in Piemonte, dove le collaborazioni attive nel comparto eventi sono passate da una a dodici. Tra le partnership più rilevanti figurano il Kappa FuturFestival e il C2C Festival, due appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale e internazionale. Guardando al futuro, Iziwork punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nelle principali città italiane, con un focus strategico su Milano e Roma, ampliando la capacità di supportare organizzatori e operatori del settore nella gestione delle risorse umane per eventi di ogni dimensione. Tra i profili maggiormente richiesti dal mercato figurano addetti al facchinaggio, carrellisti, steward, hostess, barman e personale addetto al controllo accessi, figure sempre più centrali per garantire l’efficienza e la sicurezza delle manifestazioni. “In questo percorso – afferma Isabelle Lia, divisione specializzata Eventi – un elemento centrale è stato il contributo al reinserimento lavorativo di persone rimaste inattive nel periodo post-pandemico, trasformando il comparto degli eventi in una concreta leva di occupabilità e di ritorno al lavoro. Non si è trattato semplicemente di raggiungere risultati positivi, ma spesso di intervenire per gestire situazioni urgenti, garantendo continuità operativa e affidabilità anche nei contesti più complessi. Questa esperienza ha consolidato una forte attitudine al problem solving e una capacità strutturata di risposta rapida, che oggi rappresentano un elemento distintivo del nostro approccio”.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026