Iziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggio

(Adnkronos) – Nuove opportunità di lavoro in Veneto con il recruiting day organizzato da Iziwork Italia, in programma venerdì 8 maggio presso l’hub di Verona, in viale delle Nazioni 2. L’iniziativa è dedicata alla selezione di personale per i settori della logistica e dell’impiantistica e prevede inserimenti sia in somministrazione sia con contratti diretti. Durante la giornata, dalle 9:00 alle 18:00, i candidati potranno sostenere colloqui direttamente in sede e conoscere le opportunità professionali disponibili sul territorio. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile candidarsi inviando una mail a hub.veneto@iziwork.com e richiedere un video-colloquio. Tra i profili attualmente ricercati: addetti al carico/scarico, operatori bordo macchina, operatori d’impianto, operai metalmeccanici. “Il mercato del lavoro in Veneto – dichiara Cristian Schio, regional manager per Iziwork Italia – si conferma dinamico e in crescita, con oltre 100.000 posti vacanti stimati per il 2026, in settori trainanti come agroalimentare, logistica e metalmeccanico. Il recruiting day rappresenta l'opportunità ideale per aiutare i candidati a incontrare le aziende”. Le candidature sono aperte anche online attraverso il sito www.iziwork.com, nella sezione 'Lavora con noi'.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026