Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio

AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Italia vince i Mondiali di pallavolo e Consuelo Mangifesta esplode nello studio della Rai. Il trionfo delle azzurre, che in finale hanno battuto 3-2 la Turchia, ha emozionato l'ex schiacciatrice, ospite nello studio di Raiuno per commentare il match.  Mangifesta, che in carriera ha vinto tra l'altro 4 scudetti e 2 Coppe dei campioni, ha pubblicato il video del fuorionda sul suo profilo Instagram. La reazione emozionante dell'ex giocatrice è stata apprezzata da tifosi e appassionati.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2025

