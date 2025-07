Italia’s Got Talent, Alessandro Cattelan giudice: tutto sulla nuova edizione

(Adnkronos) – Sinergia tra i giudici, effetto sorpresa e divertimento assicurato: sono queste le premesse della nuova edizione di Italia’s Got Talent, al via dal 5 settembre in esclusiva su Disney+. Il celebre talent show prodotto da Fremantle Italia tornerà con una puntata nuova ogni settimana, fino alla grande finale in diretta streaming prevista per il 31 ottobre, una prima assoluta per un programma di intrattenimento sulla piattaforma. Tra le novità più attese c’è l’arrivo di Alessandro Cattelan al tavolo dei giudici: per la prima volta nel ruolo, il conduttore si unirà alla cantante Elettra Lamborghini, alla storica talent scout e volto televisivo Mara Maionchi, all’attore e comico Frank Matano, confermati anche per questa edizione. Alla conduzione tornano invece Aurora Leone e Fru, dei The Jackal. Durante la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi, giovedì 17 luglio, a Milano, è stato mostrato in anteprima un estratto della prima puntata, che ha svelato il primo ‘Golden Buzzer’ della stagione. Bocche cucite sul concorrente che ha dato via alla nuova edizione, ma possiamo confermare che è riuscito a conquistare la giuria – in particolare proprio Cattelan, che in pochi minuti di anticipazione ha dimostrato grande naturalezza nel nuovo ruolo. "Condurre davanti ad Alessandro – ha scherzato Fru, elogiando il collega -è stata una sfida, un po’ come cucinare davanti a Cracco. O come guidare con tuo padre accanto". Particolarmente entusiasta Frank Matano, ormai alla nona edizione consecutiva come giudice: “Sono felicissimo di aver fatto una cosa per così tanto tempo perché di solito in palestra dura un mese – ha scherzato – facendo i conti sono cinque anni di elementari, tre di medie, ora sto al primo anno di liceo, sto facendo lo sviluppo". E un piccolo spoiler: "Quest’anno c’è un concorrente davvero esilarante… un cane che ulula solo alla voce di Damiano David e ignora tutti gli altri cantanti”, ha anticipato, ridendo. Comicità, talento e colpi di scena, Italia’s Got Talent si prepara a un’edizione sorprendente. La nuova edizione sarà suddivisa in nove puntate, tra cui sei sono di 'Audition', due saranno le semifinali e l'ultima, in diretta streaming, la finale in cui si decreterà il vincitore di questa nuova edizione. Al termine di ogni puntata di 'Audition', che vede esibirsi talenti di ogni genere e disciplina, ci sarà il 'Selection Time' dove i giudici dovranno scegliere i concorrenti, tra quelli che avranno ottenuto almeno 3 sì, che avranno accesso alle semifinali. Come la scorsa edizione, anche quest’anno il pubblico in sala avrà la possibilità di assegnare due 'Golden buzzer', uno per semifinale, che gli permetterà di mandare due concorrenti in finale. Qui sarà il voto del pubblico da casa a decretare il vincitore di Italia’s Got Talent che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2025