Italiani attaccati da squalo in Egitto, il sindaco di Soncino: “Gesto Peppino da eroe”

(Adnkronos) – "Peppino ha fatto un gesto da eroe", così Giuseppe Gallina, sindaco di Soncino, commenta le azioni di Giuseppe Fappani, l'odontotecnico di 69 anni originario del Cremonese, che ieri è rimasto ferito mentre cercava di aiutare a Marsa Alam, in Egitto, Gianluca Di Gioia, il turista romano attaccato e ucciso da uno squalo durante un'uscita in mare. "Peppino sta bene, ho parlato con la moglie poco fa e lo dovrebbero dimettere oggi dall'ospedale", ha spiegato il sindaco, contattato dall'AdnKronos. "Ha fatto un gesto da eroe – sottolinea – stando a quanto mi ha riferito la moglie era in acque basse, dove poteva stare. Non conosceva la vittima che gridava aiuto. Lui è corso per dare una mano ma purtroppo l’altra persona non ce l’ha fatta. Peppino è rimasto ferito, è stato operato e oggi sta bene. La sua è stata sicuramente un’azione meritevole". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Dicembre 2024