Italia Viva, Rosato e le sirene di Forza Italia: voci su addio a Renzi

(Adnkronos) – Raccontano di un Ettore Rosato sempre più insofferente verso la linea politica di Matteo Renzi. In queste ore circolano voci di una forte tentazione dell'ex vicepresidente della Camera di lasciare Italia Viva per passare al gruppo Misto e poi approdare in un altro partito. I rumors raccolti dall'Adnkronos in Transatlantico a Montecitorio dicono che Rosato sarebbe attratto dalle 'sirene' di Forza Italia e si parla di contatti con i vertici azzurri. Raccontano inoltre che all'interno di Italia viva ci sia il caso Elena Bonetti. Anche l'ex ministro della Famiglia e le pari opportunità dei governi Conte II e Draghi starebbe guardando a Forza Italia con un passaggio, però, prima al Misto, un modo per fare decantare eventuali polemiche sul 'cambio di casacca'. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2023