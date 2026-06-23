Italia-Usa, McCarthy (Heritage): “Meloni modello di governo conservatore in Ue, ricuciremo”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump non smette di criticare l’Italia, insieme agli altri alleati della Nato, per averlo abbandonato nella sua guerra contro l’Iran. “L'Italia si è comportata molto male, davvero male”, ha detto ancora ieri nello Studio ovale, ribadendo le accuse agli alleati: “Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro”. Tuttavia, al di là delle parole, nella capitale statunitense anche chi è più allineato con il presidente, come l’Heritage Foundation, sottolinea come qualsiasi divergenza emersa tra Roma e Washington possa essere superata. “Credo che ci unisca molto più di quanto non ci dividano certe parole, perché, in fin dei conti, si tratta solo di parole, talvolta accompagnate da questioni politiche, ma non sempre”, afferma Paul McCarthy, ricercatore senior per gli affari europei nel think tank conservatore, che rimane molto influente e vicino all’attuale Casa Bianca. “Parlo, sa, in nome del mio think tank, perché tutti noi crediamo in questo. Speriamo di poter rimediare, di poter ricucire questo rapporto, dato che il legame era molto stretto; inoltre, Giorgia Meloni è una leader conservatrice molto stimata in Europa, un punto di riferimento che consideriamo un modello di governo conservatore nel continente”, sostiene McCarthy. Di fronte alla crisi tra i due leader, l'analista incoraggia i partner conservatori europei a non reagire in modo eccessivo a ciò che può emergere di giorno in giorno, come questo recente botta e risposta. "E va riconosciuto al presidente il merito di aver voluto spingere l'Europa a concentrarsi sulla gestione della propria difesa, un aspetto che, in prospettiva, riguarda anche il Medio Oriente. Il nostro obiettivo principale e il fulcro del nostro riorientamento strategico saranno rivolti alla regione Asia-Pacifico”, sottolinea McCarthy. L’analista conservatore parla della revisione della postura della Nato, annunciata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth: "È su questo che bisogna concentrarsi nel lungo periodo, per il vostro stesso interesse, poiché gli Stati Uniti non saranno sempre presenti a garantire la difesa. Bisogna inquadrare la questione in quest'ottica. Il presidente Trump ha perfettamente ragione a porvi l'accento, poiché è questo il quadro generale che conta, al di là di un singolo post sui social media”. Negli ultimi giorni si è parlato di un ruolo dell’Heritage Foundation per facilitare i contatti tra il governo italiano e la Casa Bianca per riallacciare i rapporti. Tuttavia, McCarthy l'ha minimizzato: “Manteniamo numerosi contatti per assicurarci di comprendere la situazione. Non parliamo a nome del governo statunitense né di alcuna amministrazione, quindi non siamo coinvolti nelle relazioni bilaterali. Questo è compito dell'amministrazione Trump e della coalizione di governo guidata da Meloni, pertanto, no, non siamo direttamente coinvolti in tale ambito, ma restiamo in contatto con esponenti del governo e del parlamento italiano, abbiamo molti contatti in quelle sedi, proprio per comprendere l'evolversi della situazione e la posizione italiana al riguardo, dato che nel frattempo sono cambiate molte cose”. Un evento che potrebbe servire a ricucire lo strappo, secondo McCarthy, è il summit sull’intelligenza artificiale e i semiconduttori chiamato “Pax Silica”, che si terrà a Washington il 25 e 26 giugno. A tale incontro il governo italiano parteciperà ufficialmente con la presenza dell'ambasciatore Armando Varricchio, inviato speciale del ministro degli Esteri Antonio Tajani per l'innovazione e le nuove tecnologie. “La presenza dell'Italia al ‘Pax Silica’ è molto importante e può essere vista sotto una luce positiva. Speriamo che contribuisca a rafforzare il rapporto tra il nostro governo e il vostro”, conclude McCarthy. (di Iacopo Luzi)

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Pubblicato il 23 Giugno 2026