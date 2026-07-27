Italia, Rivera si candida: “Mi sono proposto, sarei in grado di fare il ct”

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Nome a sorpresa per la panchina della Nazionale? Nel caos provocato dal passo indietro di Andrea Pirlo, primo candidato, dopo il no di Guardiola, a diventare ct dell'Italia ma 'scartato' dopo la bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse, arriva un'inaspettata autocandidatura, quella di Gianni Rivera. "Pirlo on è la persona giusta", ha detto l'ex centrocampista in un'intervista a Repubblica, "per quanto riguarda i suoi rapporti con la Russia, bisogna essere molto severi. Di questi tempi, un simile legame esporrebbe l’intero movimento del calcio italiano a un rischio di reputazione. Non può essere la persona giusta per guidare la Nazionale, e mi meraviglio che qualcuno abbia pensato che potesse esserlo". "Penso e spero che Maldini non fosse al corrente di questo suo legame con la società di scommesse di Mosca", ha continuato Rivera, che poi si autocandida per la panchina azzurra, "mi sono proposto per fare il ct, non è uno scherzo. Ho uno staff di alto livello, sarei perfettamente in grado".

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Pubblicato il 27 Luglio 2026