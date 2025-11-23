Italia, quanto guadagna se vince la Coppa Davis? Il montepremi

(Adnkronos) –

Quanto guadagna l'Italia se vince la Coppa Davis? Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Volandri, che hanno battuto 2-0 il Belgio in semifinale trascinati da Berrettini e Cobolli, sfideranno la Spagna, vincente contro la Germania per 2-1. La Nazionale va quindi a caccia di uno storico terzo successo consecutivo, dopo i trionfi del 2023 e del 2024, nell'ultimo impegno della stagione, a cui hanno rinunciato i due numeri uno, ranking alla mano, del tennis azzurro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sebbene la Coppa Davis non possa contare sugli stellari montepremi degli Slam, mette in palio un prize money comunque ricco. Il montepremi totale ammonta infatti a oltre 6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari), 6.090.000 a essere precisi, che è però calato rispetto a quello della scorsa stagione, quando il montepremi era di circa 7,5 milioni di dollari. In caso di vittoria l'Italia incasserebbe un premio totale, da dividere poi con tutti i suoi protagonisti, da 1.740.000 euro. Ecco tutti i premi del torneo: Quarti di finale: 435.000 euro Semifinale: 652.500 euro Secondo classificato: 1.305.000 euro Campione: 1.740.000 euro

Pubblicato il 23 Novembre 2025