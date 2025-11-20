Italia, oggi il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026 – Diretta

(Adnkronos) – Giornata decisiva per l'Italia verso i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 20 novembre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso conoscerà le sue avversarie nel percorso dei playoff che porteranno alla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada della prossima estate. Gli azzurri dovranno affrontare prima una semifinale, da giocare in casa contro una squadra della quarta fascia, e poi la finale per entrare a far parte delle 48 qualificate. Le partite sono in programma il 26 (semifinale) e il 31 marzo (finale) 2026.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Novembre 2025