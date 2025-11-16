Attualità

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l'ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L'Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff.  Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di Chiana, vittima un ragazzo di 22 anni di Arezzo

42 minuti fa

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Pensavo di morire subito, ora torno a vivere”

2 ore fa

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta su’Ballando con le stelle’

3 ore fa

Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il match in diretta

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio