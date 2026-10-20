Italia nella morsa del maltempo, perturbazione in arrivo con piogge e nubifragi: le previsioni di Betti (Cnr)

(Adnkronos) – Italia alle prese col maltempo a causa di una perturbazione che ha creato criticità anche sulla Francia meridionale e sulla Spagna Orientale. Parola di Giulio Betti, meteorologo e ricercatore del Cnr-Lamma, che all’AdnKronos ha spiegato quali sono le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, e quanto durerà l’emergenza.

“Già nelle scorse ore è arrivata sull’Italia una perturbazione che aveva portato gravi criticità sull’Europa meridionale. Poi si è spostata verso il nostro Paese, in particolare su Piemonte e Liguria, che sono state le regioni più colpite. Poi piogge diffuse e rovesci si sono concentrati nella serata di ieri sul Nord Ovest, in particolare Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Piemonte, e Sardegna con precipitazioni forti”.

La situazione non è destinata a migliorare oggi: “Nelle prossime ore la perturbazione transiterà verso Est e interesserà soprattutto le regioni peninsulari tirreniche dalla Toscana fino alla Calabria tirrenica, ma anche Lombardia e Triveneto, con piogge copiose e forti temporali. Fermo restando il rischio nubifragi, Lazio e Campania sembrano essere particolarmente esposte alle piogge intense, così come il Friuli e tutta la fascia pre alpina e alpina centro-orientale, tutte aree per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione. Quando finirà? Già stasera, si sbloccherà la situazione e la perturbazione si allontanerà verso i Balcani”, ha precisato Betti.

Rispetto alle temperature, l’esperto ha sottolineato che “ci sarà una diminuzione ma non sarà marcata, con i valori che si manterranno oltre i 20 gradi. Caleranno al Nord e sulle regioni tirreniche ma resteranno comunque miti”.

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Pubblicato il 21 Ottobre 2026