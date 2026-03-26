Attualità

Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso in finale playoff

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Italia vola in finale ai playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l'Irlanda del Nord 2-0 alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la sfida le reti di Sandro Tonali al 55' e di Moise Kean all'80'. L'Italia affronterà in finale la Bosnia in trasferta.  La Bosnia si è qualificata battendo 5-3 il Galles a Cardiff dopo i rigori.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump: “Mi hanno detto che Mojtaba Khamenei è gay”

20 minuti fa

Doppio vortice sull’Italia, pioggia e freddo verso Pasqua: previsioni meteo

28 minuti fa

Ora legale e risparmio, sulla bolletta non pesa solo l’illuminazione

39 minuti fa

Iran, Israele: “Missili lanciati contro di noi potrebbero colpire anche l’Italia”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio