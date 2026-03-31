Italia, i convocati per lo spareggio contro la Bosnia: le scelte di Gattuso per dare la caccia al Mondiale

(Adnkronos) – Ci siamo. L'Italia scenderà in campo oggi, martedì 31 marzo, contro la Bosnia nella finale dello spareggio per accedere al Mondiale e il ct Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi relativamente ai convocati. Torna in panchina Andrea Cambiaso, tenuto in tribuna nella semifinale contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca. Ecco l'elenco completo dei convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di stasera a Zenica:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui. Il ct Gattuso dovrebbe riconfermare stasera lo stesso undici iniziale visto contro l'Irlanda del Nord. Ecco la probabile formazione dell'Italia per la sfida che vale la qualificazione ai Mondiali:

Italia (3-5-2) Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso

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Pubblicato il 31 Marzo 2026