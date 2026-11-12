Attualità

Italia-Francia, fischi a San Siro durante la Marsigliese

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Fischi a San Siro durante l’inno nazionale francese. Oggi, giovedì 12 novembre, l’Italia affronta la Nazionale transalpina nella quinta giornata della Nations League, ma pochi minuti prima del fischio d’inizio il pubblico azzurro si è fatto ancora una volta notare per un gesto antisportivo. 

Quando sono risuonate le note della Marsigliese, l’inno nazionale della Francia, infatti, una parte del pubblico di San Siro ha iniziato a fischiare, venendo coperti poi dagli applausi del resto dello stadio. Non è la prima volta che gli spettatori italiani fischiano gli inni avversari. 

Era successo infatti già allo stadio Olimpico di Roma, quando il Belgio aveva battuto l’Italia 2-0 lo scorso 25 settembre. Anche in quell’occasione il pubblico azzurro aveva fischiato l’inno belga. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e centrodestra vince anche senza Vannacci

23 minuti fa

Italia, Mancini: “Tutti qui vogliono riscattarsi. Errore di Donnarumma? Non dovrebbe succedere”

29 minuti fa

Campo largo, Renzi: “Centrosinistra senza Italia viva non vince”

35 minuti fa

Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: “Devi stare zitto”

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio