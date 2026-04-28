Italia ed Estonia più vicine con nuovo collegamento diretto Roma-Tallinn con Wizz Air

(Adnkronos) – Wizz Air, seconda più grande compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Aeroporti di Roma, società che gestisce l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, hanno celebrato il volo inaugurale dal principale scalo della Capitale verso Tallinn. Con questo sviluppo, Roma Fiumicino continua la sua crescita come principale base di Wizz Air in Italia, con 17 aeromobili basati e un ampio network in Europa e oltre, che ad oggi conta 78 rotte verso 31 paesi. La compagnia offrirà ai passeggeri quasi 56 mila posti solo quest’anno, grazie a oltre 230 voli pianificati tra Roma e Tallin e, come tutto il network italiano, anche la rotta Roma-Tallin sarà servita da un aeromobile di tipo Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole . A partire dal 27 aprile, la rotta Roma Fiumicino-Tallin, operata tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, offrirà ai passeggeri un accesso diretto a Tallinn, affascinante capitale estone, rinomata per il suo centro storico perfettamente conservato e il suo spirito digitale all’avanguardia. Allo stesso tempo, anche i turisti estoni potranno raggiungere la Città Eterna in modo diretto e godendo dei più alti standard di servizio possibili. I biglietti sono in vendita su wizzair.com e sull'app mobile Wizz, a tariffe ultra-competitive. Nel 2026, Wizz Air offrirà oltre 9,1 milioni di posti da Roma Fiumicino, con un incremento del 22,5% rispetto allo scorso anno, consolidando ulteriormente il ruolo dell’aeroporto romano quale base strategica all’interno del network della compagnia e diventando la seconda compagnia con 14.4% di quota di mercato del principale scalo romano. “Il lancio della nuova rotta Roma-Tallinn rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra presenza a Roma Fiumicino, che continua a crescere come principale base di Wizz Air in Italia”, ha dichiarato Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air. “Con questa nuova destinazione ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri, migliorando la connettività della Capitale verso l’Europa del Nord e offrendo al mercato italiano un accesso diretto a una città dinamica e ricca di attrattive come Tallinn. Il nostro impegno è continuare a investire su Roma, offrendo una rete sempre più estesa, tariffe basse e un’esperienza di viaggio migliore grazie alla nostra moderna flotta Airbus A321neo. Let’s Wizz, Roma! Let’s Wizz, Tallinn!”, ha aggiunto. “L’avvio del nuovo collegamento per Tallinn – ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma – rappresenta un risultato importante per il Sistema Aeroportuale Romano e conferma il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale della Capitale. L’aggiunta di Tallinn nel nostro network ad opera di Wizz Air apre nuove opportunità per i flussi turistici e per le relazioni economiche e culturali tra Italia ed Estonia”. Lauri Bambus, Ambasciatore Estone in Italia, ha commentato: “Siamo convinti che questo nuovo collegamento diretto tra le nostre capitali avrà un ruolo importante per far crescere i rapporti bilaterali tra Estonia ed Italia sia per il business ma anche per il turismo e i rapporti personali tra i due popoli”. Wizz Air continuerà ad ampliare il proprio network dalla Capitale con il lancio di nuove rotte internazionali verso i Paesi Baltici e dell’Europa del Nord, l’Europa centrale e orientale e le principali destinazioni del Mediterraneo. La compagnia sta infatti incrementando in modo significativo anche le frequenze e capacità su alcune delle rotte più richieste e popolari da Roma, come ad esempio i collegamenti per Palma di Maiorca, Valencia, Malaga, Ibiza, Bilbao, Alicante, Corfù e Santorini, rispondendo alla forte domanda leisure. Allo stesso tempo, Wizz Air rafforza anche i collegamenti per Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia. Inoltre, l’aumento delle frequenze sulla rotta domestica verso Lampedusa garantirà maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri romani e internazionali che intendono visitare la splendida isola siciliana al centro del Mediterraneo. Wizz Air consolida la sua posizione di vettore chiave nel panorama italiano. In tutto il Paese, la compagnia offre attualmente 300 rotte che raggiungono 33 nazioni diverse, operando in ben 26 aeroporti con una moderna flotta italiana che conterà quest’anno 41 aeromobili Airbus A321neo. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri da e per l’Italia, segnando un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. Con una quota di mercato del 12%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia, puntando a offrire più di 31 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026