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Italia economia n° 45 dell’ 11 novembre 2026

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Sud Vivo, la Fondazione con il Sud compie vent’anni e chiama il Paese contro lo spopolamento; Urban Award, 10 anni di progetti per una mobilità più sostenibile nelle città; Ecomondo, l’economia circolare guarda al futuro; Ecomondo, Iren presenta il piano al 2035: 2,2 miliardi per ambiente ed economia circolare; Ecomondo, Assogasliquidi: “Il BioGNL italiano è pronto, serve una svolta normativa”; Ecomondo, Coripet: “La sicurezza alimentare dell’rPET è almeno equivalente a quella del polimero vergine”; Festival dell’Impresa: a Bergamo tre giorni di confronto sul futuro delle aziende; “Lavoro sicuro, Sinpresa fa tappa a Reggio Calabria”


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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