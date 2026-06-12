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Italia-Corea, Meloni si fa foto con ‘Briciola’: cagnolina mascotte Carabinieri ‘star’ a Villa Pamphlij

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(Adnkronos) – Briciola star al vertice Italia-Corea di Villa Doria Pamphilj. La celebre cagnetta meticcia, mascotte ufficiale della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, era nel picchetto d'onore ad accogliere l'arrivo di Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica coreana, Lee Jae Myung. A margine della cerimonia, la premier italiana ha voluto farsi una foto con la veterana della Festa della Repubblica, che per oltre dieci anni ha sfilato alla parata del 2 giugno. Meloni si è avvicinata alla cagnolina, tenuta in braccio da un carabiniere donna, e l'ha accarezzata. Poi lo 'scatto' con Briciola, che sfoggiava il tradizionale cappottino tricolore.     Entrata nella famiglia dei Carabinieri nel 2014, è diventata famosissima per la sua presenza fissa alla parata militare del 2 Giugno, dove ha sfilato per anni accompagnando i cavalli. Dopo 12 anni di onorato servizio Briciola è andata in pensione giusto il 2 giugno scorso, partecipato all'ultima Festa della Repubblica. Ora, per l'amata cagnolina e i Carabinieri un'ultima apparizione anche con la premier Meloni. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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